На 38 перекрестках Астаны появятся новые дорожные съезды

В Астане определены перекрестки, где светофорное регулирование не удовлетворяет спрос на правый поворот. В связи с этим разработан план по строительству съездов на 38 перекрестках, сообщает пресс-служба акимата г.Астаны.

«В первую очередь предлагаем на рассмотрение реализацию проекта по улицам Ш.Уалиханова и С.Сейфуллина, по каждому из которых проходит 25 автобусных маршрутов. Пассажиропоток общественного транспорта на данных участках составляет порядка 140 тысяч пассажиров в сутки», – сообщил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нур Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации «Программы развития города Астаны на 2016–2020 годы», руководитель Управления пассажирского транспорта города Астаны Бекмырза Игенбердинов.

Кроме того, руководитель ведомства отметил, что в Астане разработан план строительства транспортной инфраструктуры на ближайшие пять лет. Особое значение придается пробитию и соединению улиц и проспектов, а также развитию пешеходной инфраструктуры.

Планируется завершить строительство двух кольцевых дорог – Малой и Большой, строительство которых снизит количество транзитного транспорта в городе.

Напомним, что в Астане некоторые улицы могут стать односторонними, предполагается разгрузить улицы Кунаева и Достык, а также Абылайхана и Кудайбердиева на правом берегу столицы.

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