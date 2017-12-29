Причина неисполнения заявок – в длительных простоях вагонов на начальных и конечных операциях

В АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» состоялась пресс-конференция по поводу перевозок зерна урожая-2017 при участии президента АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Оралхана Кулакова.

Он отметил, что в этом году погружено 8,9 млн тонн зерна, а также 3,2 млн тонн муки. Погрузка увеличилась более чем на 800 тыс. тонн по сравнению с показателем прошлого года. При этом порядка 5,8 млн тонн зерна и 2,4 млн тонн муки отправлено на экспорт: в Узбекистан, Иран – по 2 млн тонн, Афганистан – 2,1 млн тонн, Таджикистан – 1 млн тонн. Отгрузка в зерновом эквиваленте в эти страны увеличилась на 364 тыс. тонн (основной прирост произошел с ноября по декабрь).

«В нынешнем сезоне рекордные урожаи собраны в России и Украине, что повлияло на транспортный и зерновой рынки Казахстана. Из-за повышения спроса на зерновозы в РФ и увеличения ставок на них там, произошел отток иностранных частных операторов, которые работали на казахстанском рынке», - объяснил причину Оралхан Кулаков.

Сложная ситуация наблюдается в Афганистане. Сотрудники «КТЖ-Грузовые перевозки» выезжали туда на станцию Хайратон, чтобы разобраться в причинах длительного простоя вагонов. Оказалось, погрузка и разгрузка происходит вручную, и это катастрофически замедляет процесс. Около 40% вагонов выбывают из оборота.

Для пропуска экспортных перевозок КТЖ организованы шаттл-поезда со скоростью 800 км в сутки; в Узбекистане решено строить дополнительные пути для увеличения пропуска поездов; в порту Актау на полную мощность вышел построенный Северный терминал; также вывоз казахстанского зерна обеспечивает флот 4 судна АО «KTZExpress Shipping».