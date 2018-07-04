Заместитель акима Алматинской области поздравил с премией «Уркер» коллектив газеты Жетысу

Сегодня заместитель акима области Жаксылык Омар встретился с победителями престижного республиканского конкурса СМИ «Уркер». Напомним в преддверии столетия двух газет «Жетысу» и «Огни Алатау» стало известно, что областная газета «Жетысу» победила в ежегодной премии «Үркер» в номинации «Лучшее региональное печатное издание», передает zakon.kz

Лучших работников СМИ выявили в 15 номинациях: «Лучший аналитический материал», «Лучший репортаж», «Лучшее интервью», «Лучшее интернет-СМИ», «Лучшее региональное радио», «Лучшее региональное печатное издание» и другие.

- 28 июня - день, когда подводится итог творческой деятельности работников пера и микрофона. Именно в это день журналисты отмечают свой профессиональный праздник. Как приятно совпало, что в этот же день в Астане в стенах «Казмедиацентра» лучшим журналистам страны вручили национальную премию «Уркер», кроме награды в виде золотого пера они получили миллион тенге. Как в народе говорят, журналистика – это четвертая власть. Ведь благодаря корреспондентам люди каждый день читают и смотрят новости. Еще раз поздравляю с победой, - отметил Жаксылык Омар.

В свою очередь главный редактор газеты «Жетысу» Амре Арин, сказал, что победа для них была приятной и неожиданной.

- Постоянное стремление. Целый год работы, жизнь в бурном ритме, ежедневный поиск чего-то нового и интересного, гиперреактивность и, конечно же, готовность к любым форс-мажорным ситуациям, трудолюбие и труд нашего творческого коллектива привели нас к этой победе,- подчеркнул он.

Буквально за день присуждения премии «Уркер» две областные газеты, «Огни Алатау » и «Жетысу», отпраздновали свой вековой юбилей. В этот день глава региона Амандык Баталов торжественно вручил шести сотрудникам изданий ключи от заветных квартир.

К слову, учредителем премии является Министерство информации и коммуникаций РК, АО "Казконтент". Премия присуждается в 15 номинациях. На участие в конкурсебыло подано порядка 860 заявок. Призовой фонд премии составил 15 млн тенге.

Напомним, национальная премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, Интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности. Цель конкурса - выявление талантливых журналистов и творческих коллективов, признание их вклада в развитие профессиональной журналистики.