Переговоры США и Китая стартовали в Пекине

Власти КНР и члены американской правительственной делегации в понедельник утром официально приступили в столице Китая к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области торговли и экономики, сообщает ТАСС.

Кортеж с делегатами США в составе более чем 10 машин прибыл на территорию министерства коммерции КНР, расположенного в самом центре Пекина. Двухдневные консультации начались примерно в 09:00 по местному времени.

Как отмечает газета, ожидается, что в ходе этих переговоров состоится конструктивный диалог, который позволит добиться прогресса в реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Проходящие 7-8 января в Пекине китайско-американские переговоры - первая официальная встреча представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий, вызванных дисбалансом в двухстороннем товарообороте.

Американскую делегацию возглавляет заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. Эти консультации направлены на отмену взаимных пошлин и устранение недовольства по таким вопросам, как защита прав на интеллектуальную собственность, процедуры трансграничной передачи новейших технологий и оптимизация структуры торговли между Пекином и Вашингтоном.