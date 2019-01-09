Бахыт Султанов назвал главные достижения столицы за 20 лет

Астана стала символом независимости страны и успешной реализации инициатив Главы государства, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Сегодня, 9 января, проводится расширенное аппаратное совещание под председательством акима Астаны с активом города, посвященное итогам 2018 года и задачам на 2019 год.

На совещании Бахыт Султанов, в частности, рассказал о главных достижениях столицы за 20 лет.

"За 20 лет Астана стала символом независимости страны и успешной реализации инициатив Главы государства, центром общественно-политической и культурной жизни Казахстана. За этот период территория города увеличилась в 3 раза, объем построенного жилья – в 19 раз, население выросло более чем в 4 раза (в 1997 г. – 300,5 тыс. человек, в 2018 г. – 1065,9 тыс. человек). Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге. Уровень безработицы с 1998 года сократился с 12,8% до 4,5%, что является самым низким показателем по республике", – сказал Б. Султанов.

За эти годы, продолжил он, в результате масштабной программы строительства социальной инфраструктуры построено более 20 республиканских и городских объектов здравоохранения, свыше 300 детских садов и школ.

Общий жилой фонд Астаны за 20 лет увеличился более чем в 4 раза и превысил 20 млн кв. м (в 1998 г. – 4,9 млн кв. м), в том числе за счет коммерческих застройщиков, что позволило Астане стать национальным лидером по уровню обеспеченности качественным жильем. В 2018 году введено в эксплуатацию 2,4 млн кв. м жилья. Это более 20% от республиканского объема.

При этом аким города напомнил, что Астана играет особую роль в экономическом потенциале страны. Здесь производится свыше 11% валового внутреннего продукта республики, формируется 10% инвестиций в основной капитал страны, вводится свыше 23% жилья.

"Мы не являемся нефтяным и промышленным регионом, поэтому основной акцент делается на развитие инноваций и бизнеса. Иными словами, доля малого и среднего бизнеса в экономике столицы будет только увеличиваться. Она и сегодня является рекордной по стране и в структуре экономики города превышает 58,5%", – отметил Султанов.