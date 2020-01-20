Подписано соглашение между Информационной системой "Параграф" и КазНУ имени аль-Фараби

Сегодня было подписано соглашение между Информационной системой "Параграф" компании "ИнфоТехСервис" и Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Данное соглашение направлено на тесное взаимосотрудничество сторон.

В настоящее время к уровню знаний современного специалиста предъявляются высокие требования. В частности специалист, помимо профессионально-теоретической подготовки, должен владеть практическими знаниями. В том числе умением пользоваться источниками актуальной информации по различным отраслям, как необходимым инструментом эффективной реализации своей трудовой деятельности.

"Параграф" как раз таки является таким инструментом, в состав которого входят все нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также стран ближнего зарубежья. Такой подход предполагает и гарантирует предоставление доступа к практико-применительной информации, разъяснительной, научной информации ведущих экспертов, специалистов, что, несомненно, повысит уровень подготовки студентов ведущего вуза страны.

Помимо этого, в рамках данного сотрудничества будет оказано содействие в осуществлении практической деятельности, то есть наработки уже практических навыков у учащихся посредством вопросов-ответов, которые будут размещены, в том числе в самой системе.

Также в Информационную систему "Параграф" будет включен учебный материал, что позволит студентам, имея современные технологии, получать знания. Как отметили стороны, знания они будут получать актуальные, достоверные, полные и оперативно. В этом и заключается особенность Информационной системы "Параграф", это требование сегодняшнего времени.

Поэтому стороны и пошли на такое сотрудничество. Они заинтересованы в развитии нашей страны, в развитии нашего будущего поколения, чтобы молодежь развивалась и получала качественные знания. Для этого прилагают все от них зависящее, чтобы знания были легко восприимчивы студентами и применялись ими в будущем уже как специалистами, чтобы они были востребованы.

Также данное соглашение направлено на оказание содействия профессорско-преподавательскому составу, им также будет предоставлен доступ в рамках соглашения, оказано содействие в проведении совместных мероприятий по развитию образования в стране и самое главное, будут созданы условия для доступа к источникам информации, в том числе правовой.

И сегодня состоялось то самое событие, которое было поддержано преподавательским составом, студентами. Стороны уверены, что подписанное соглашения станет основой развития будущих специалистов и повышения правовой грамотности населения в целом.