Преимущественно без осадков – о погоде на 24 мая

На большей части территории Казахстана с западным антициклоном сохраняется погода преимущественно без осадков, передает zakon.kz.

Лишь на юго-востоке и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря, на юге – гроза, на севере в ночные часы – туман, говорится в сообщении ОГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, в Туркестанской области порывы 23 м/с, с пыльной бурей.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в горах в Жамбылской области – возможен град, в Кызылординской – пыльная буря.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем в Мангыстауской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами Карагандинской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.